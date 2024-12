Chelsea x Shamrock Rovers: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Conferência. Nesta quinta-feira (19), o líder Chelsea recebe o Shamrock Rovers às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 6ª e última rodada da fase de liga da competição. Já classificado para o mata-mata, os Blues querem encerrar a fase de liga com 100% de aproveitamento e vão em busca de mais uma vitória em casa.

Como chega o Chelsea

Líder isolado da Liga Conferência com 100% de aproveitamento, o Chelsea venceu todas as cinco partidas até o momento na competição e quer encerrar a fase de liga no topo da tabela. Ao mesmo tempo, na Premier League, os Blues estão na vice-liderança, com 34 pontos, e apenas dois a menos que o Liverpool.

Além disso, o bom desempenho do Chelsea acontece mesmo com o técnico Enzo Maresca colocando um time reserva nas copas. Ou seja, a expectativa é que o time londrino tenha uma escalação completamente modificada em relação ao último jogo na Premier League, onde a equipe está na briga pelo título.

Os desfalques confirmados, por motivo de lesão, são o lateral-direito Reece James e o zagueiro Fofana. Além disso, o ucraniano Mudryk, um dos destaques do Chelsea na competição, deve cumprir longa suspensão após ser pego no exame anti-doping.