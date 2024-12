Brasileiro encerra 2024 com conquistas em temporada de consolidação na Rússia

Alex Fernandes foi um dos destaques do Baltika, vice-campeão da Copa da Rússia, e anotou mais de dez gols no ano

O ano de 2024 foi especial para Alex Fernandes, camisa 10 do Baltika FK. O brasileiro brilhou com atuações de destaque nas competições mais importantes do futebol russo, como a Russian Premier League, a Copa da Rússia e a First National League. Ao longo da temporada, Alex, aos 22 anos, disputou 36 partidas, anotou 11 gols e deu três assistências, tornando-se uma peça fundamental no esquema tático da equipe.

Entre os momentos mais marcantes da temporada, dois gols ganharam destaque: o primeiro na Russian Premier League, em um confronto contra o CSKA Moscou. Já o segundo foi na final da Copa da Rússia 2023/24, diante do Zenit, consolidando a importância do jogador no time.