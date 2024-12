Botafogo divulga informações da venda de ingressos para o Mundial em 2025

Desse modo, os ingressos ficaram disponíveis para compra a partir desta quinta-feira, no site da FIFA. Já a venda para a torcida alvinegra começará no dia 6 de janeiro de 2025. Os sócios-torcedores terão prioridade na compra e receberão um código único para a aquisição dos bilhetes, que serão enviados por e-mail a partir do dia 4 de janeiro.

Todavia, os preços dos ingressos para o jogo de estreia, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, variam de U$ 80 (R$ 503,20, na cotação atual) a U$ 169 (R$ 1.063,01). Para o confronto contra o PSG, da França, as entradas custam de U$ 67 (R$ 421,43) a U$ 162 (R$ 1.018,98). Já para o jogo contra o Atlético de Madrid, da Espanha, os valores variam de U$ 45 (R$ 283,05) a U$ 125 (R$ 786,25).

Aliás, a diretoria do Botafogo também informou que a compra de ingressos para os jogos do mata-mata será condicional. Caso o Botafogo não avance para essa fase do torneio, as entradas serão automaticamente canceladas, e os torcedores, portanto, serão reembolsados.

Confira a ordem de abertura dos ingressos para a torcida do Botafogo

19/12 – Abertura geral dos ingressos

06/01 – Glorioso/Glorioso Off Rio/Off-Brasil – Compra de até 3 ingressos por sócio

07/01 – Alvinegro/Alvinegro Off Rio – Compra de até 2

08/01 – Preto/Preto Off Rio/Cria+ – Compra de 1 ingresso

09/01 – Branco/Branco Off Rio/Cria – Compra de 1

10/01 – Venda para não sócios