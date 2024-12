Botafogo define preço mínimo para negociar Igor Jesus

O Botafogo já começou a se organizar para a próxima temporada e, assim, a avaliar a situação dos jogadores que estão no elenco. Até o momento, o Alvinegro tem uma saída confirmada do time titular: Thiago Almada para o Lyon. No entanto, há alguns jogadores cobiçados no mercado e que o clube pode receber propostas, como o caso de Igor Jesus.

Aliás, o Glorioso já definiu um preço mínimo para negociar o atacante: 35 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 226 milhões na cotação atual. A informação é do “ge”.