Atlético renova com o zagueiro Bruno Fuchs por mais quatro temporadas

O Atlético anunciou nesta quarta-feira (18) a renovação do contrato com o defensor Bruno Fuchs. O clube explicou que o jogador alcançou as metas estabelecidas no vínculo inicial e renovará por mais quatro temporadas, até 2028. Bruno encerrou a atual temporada como titular da equipe.

O zagueiro cumpriu a cláusula de partidas, que obrigará o Atlético a adquirir seus direitos federativos junto ao CSKA, da Rússia, clube que o cedeu em 2023. No total, Bruno já disputou 68 jogos, marcou dois gols e conquistou os títulos estaduais de 2023 e 2024 pelo Galo.