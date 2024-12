Atacante Jô é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

A prisão aconteceu após o treinamento do Itabirito. O mandado foi expedido pela juíza Camili Queiroz da Silva Gonçalves, do Tribunal de Justiça da Bahia.

Atualmente, Jô está no Itabirito e vai disputar o Campeonato Mineiro de 2025. O atacante passou por grandes clubes, como o Atlético, onde foi campeão da Copa Libertadores, e o Corinthians, onde conquistou o Campeonato Brasileiro. Ele também vestiu a camisa da Seleção Brasileira entre 2007 e 2014, com 20 jogos e cinco gols marcados. Inclusive, esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.