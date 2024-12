Ancelotti se torna o técnico com mais títulos pelo Real Madrid: ‘Muito feliz’

Italiano fatura a competição após vitória por 3 a 0, sobre o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (18), no Estádio Lusail, no Qatar

O técnico Carlo Ancelotti se consagrou como técnico com mais títulos pelo Real Madrid após vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, pelo Intercontinental. O treinador, afinal, chegou a 15 títulos com a equipe espanhola, superando Miguel Muñoz, com 14, na história do clube.

“Muito feliz. Começamos devagar, mas pouco a pouco fomos controlando e terminamos bem. É preciso mostrar atitude. Fomos entrando no jogo. Há muita qualidade, estamos muito felizes. Jogo no meio da temporada e ganhamos bem”, disse Ancelotti.