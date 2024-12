A premiação de Real Madrid e Pachuca na Copa Intercontinental

Ao conquistar a Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (18) , o Real Madrid tem direito a uma milionária premiação. Porém, uma cifra bem distante do que consegue, por exemplo, na Liga dos Campeões da Europa.

O campeão do torneio disputado no Qatar ficou com cinco milhões de dólares em prêmio, algo que equivale a R$ 30,9 milhões. Para se ter uma ideia, por cada vitória na primeira fase da Champions dessa temporada, a remuneração é de 2,1 milhões de euros (R$ 13,5 milhões).