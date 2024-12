Vini Jr desabafa após ser eleito melhor do mundo: ‘Tentam me invalidar’

Craque do Real Madrid vence a disputa da Fifa, nesta terça-feira (17), no Qatar, e quebra jejum dos brasileiros em conquistas do prêmio

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, Vinícius Júnior desabafou contra as críticas ao seu futebol e o seu comportamento após a cerimônia em Doha, no Qatar. O jogador do Real Madrid destacou que tem “cabeça tranquila” mesmo com as adversidades. Além disso, nas redes sociais, ele ressaltou a perseguição dos mais críticos.

“Muita gente votou em mim, os jogadores, capitães, treinadores. É algo bom para mim, porque eu sei que estou no caminho correto. Muitas vezes disseram que eu não poderia chegar até aqui, mas sempre tive a cabeça tranquila e agora sou o melhor jogador do mundo”, afirmou o jogador em entrevista à Real Madrid TV.