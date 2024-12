Thiago Maia, do Internacional, ganha prêmio Fair Play, da Fifa

Volante do Colorado recebeu a premiação na cerimônia do The Best por ajudar em resgates na tragédia das enchentes em território gaúcho

O meio-campista Thiago Maia, do Internacional, ganhou o prêmio Fair Play, concedido pela Fifa, no evento The Best, nesta terça-feira (17). O volante recebeu o reconhecimento por contribuição fora das quatro linhas. Mais especificamente pelo auxílio no resgate de animais e pessoas durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na oportunidade, o jogador do Inter ganhou o respeito da torcida colorada e até mesmo do arquirrival, o Grêmio, pela atitude. A população gaúcha e a brasileira no geral valorizaram a postura de Thiago Maia. Assim, ele passou a ser um exemplo também para seus companheiros de profissão. Posteriormente, a Fifa também decidiu prestigiá-lo pelo gesto caridoso. O ex-atacante Bebeto, tetracampeão mundial em 1994 com a Seleção Brasileira, marcou presença em Doha para o evento e ficou responsável por anunciar o meio-campista como vencedor na categoria. Posteriormente, ele se manifestou após receber o prêmio.