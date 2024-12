Seleção do ano da Fifa tem Vini Jr e cinco jogadores do Real Madrid

A Fifa e o Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro) anunciaram, nesta terça-feira (17), a seleção ideal do Prêmio The Best do futebol masculino da temporada 2023/24. O representante brasileiro foi Vini Jr, que também foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação. O Real Madrid, vencedor da Champions e do Campeonato Espanhol, contou com cinco jogadores na lista.

Três jogadores que atuam no futebol brasileiro estavam concorrendo à eleição: o meia Thiago Almada, contratado pelo Botafogo no meio deste ano, e Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, campeões da Libertadores pelo Fluminense. O trio, contudo, não ficou entre os 11 ideais.