Santos tenta a contratação de Galoppo, fora dos planos do São Paulo

Meia argentino terminou o ano lesionado e em baixa, afinal não vinha atuando com o técnico Luis Zubeldía no Tricolor

Fora dos planos do São Paulo para a próxima temporada, o meia Giuliano Galoppo entrou na mira do Santos. O clube da Vila Belmiro consultou sobre o jogador e tenta um empréstimo para a próxima temporada. Contudo, ainda não recebeu resposta da diretoria tricolor.

O São Paulo tem preferência de negociar o jogador com o futebol do exterior, assim como no caso de Luciano. A direção da equipe do Morumbis não quer reforçar um rival com um de seus atletas.