Santos precisa definir elenco antes de buscar grande nome para 2025

O Santos retornou à elite do futebol nacional em 2025 e busca uma reformulação no elenco para ter condições de disputar a Série A. No entanto, a diretoria estabeleceu como meta contratar um grande nome para a próxima temporada, em vez de preencher as lacunas necessárias.

Aliás, o clube já tentou contratar Dudu, Gabigol, Rony e, recentemente, Luciano. Todas as tentativas foram sem sucesso. O Santos ainda sonha com Tiquinho Soares, do Botafogo, além de especular um possível retorno de Neymar, que não passou de rumor.