Samuel Xavier recebe proposta para renovar com o Fluminense

Um dos pilares do time campeão da Libertadores em 2023, o lateral-direito Samuel Xavier recebeu proposta para renovar com o Fluminense. Com contrato até o fim de 2025, a oferta é por mais um ano de vínculo, ou seja; até dezembro de 2026.

O jogador de 34 anos deve aceitar a proposta e, assim, seguir no clube, segundo informou o “ge” nesta terça-feira (17). Dessa forma, Samuel Xavier deve ganhar um aumento salarial. A ideia é, ainda de acordo com a publicação, evitar que o jogador possa assinar com outro clube a partir de julho do ano que vem, quando faltariam apenas seis meses para o fim do contrato corrente.