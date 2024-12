Roberto Assaf: Enfim, Vini Jr leva o prêmio

Bocage – não o jornalista, que está sempre conosco, mas o poeta lusitano – disse que a emenda é pior que o soneto. A expressão talvez caísse como uma luva na providência que a Fifa tomou no Qatar. Escolheu Vinícius Júnior como The Best, prêmio que é entregue desde 1991 ao melhor jogador do mundo.

Mas não vamos exagerar. Pois o fato é que a entidade teve a chance de consertar o erro cometido pela France Football no fim de outubro – quando o espanhol Rodri ganhou a Bola de Ouro. E o Real Madrid, que previu a bobagem, boicotou a festa de Paris.