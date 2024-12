Richarlison descarta saída do Tottenham e mantém foco em recuperação

Com a notícia sobre o interesse do Flamengo na contratação de Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, o brasileiro ganhou as manchetes do mercado da bola nesta terça-feira (17). De acordo com informações da ‘ESPN’, apesar da especulação, há obstáculos para o retorno do atacante ao Brasil. O principal é que o Tottenham não deseja liberá-lo, e o técnico Ange Postecoglou conta com o jogador até o fim da temporada europeia, em junho de 2025. O jogador já teve, inclusive, uma reunião com a comissão técnica para reforçar essa posição.

Dessa maneira, Richarlison tem mantido a mesma resposta a todas as propostas: agradece o interesse, mas está focado em cumprir seu contrato e se recuperar no próprio Tottenham.