Real Madrid x Pachuca: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta (18/12) rola a final do Intercontinental (antigo Mundial de clubes). Merengues, com o melhor do mundo Vini Jr em campo, favoritos

Real Madrid e Pachuca decidem, nesta quarta-feira, 18/12, às 14h (de Brasília), a Copa Intercontinental de 2024. O jogo em Doham no Qatar, serpa no estádio Lusail, palco na final da Copa do Mundia de 2022. Para o Pachuca, será o terceiro jogo do time mexicano, campeão da Champions da Concacaf. Já o gigante espanhol, como vencedor da Liga dos Campeões da Europa, teve o direiro de entrar automaticamente na final. Este será o primeiro jogo em que Vini Jr entrará em campo como o melhor do mundo pela Fifa (The Best), premiação que levou nesta terça-feira (17/12).

Assim, o Pachuca, que eliminou o Botafogo e Al Ahly que foi uma vez semifinalista (2017), vai tentar seu primeiro Mundial. Mas o Real Madrid vai atrás do nono caneco, já que venceu em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Este jogo terá arbitragem venezuela, com Jesús Valenzuela no apito.