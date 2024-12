Pulgar quer deixar o Flamengo na próxima janela

Érick Pulgar pode ter vivido seus últimos momentos no Flamengo. O jogador, que é uma das peças-chave do time de Filipe Luís e tem contrato até 2025, não quer renovar e, inclusive, informou que pretende deixar o clube na próxima janela de transferências por questões pessoais. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

“Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mas o Pulgar não quer renovar o contrato. Inclusive, o jogador tem o desejo de sair do Flamengo já nesta janela de transferências. Ele não está muito bem no futebol brasileiro, com questão pessoais. Mas isso não tem nada a ver com o Flamengo”, informou o jornalista.