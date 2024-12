Polícia Civil recupera parte dos materiais esportivos roubados do Botafogo no Rio

“Operação Torniquete” segue com buscas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, enquanto as camisas localizadas retornam às lojas oficiais

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro recuperou, nesta terça-feira (17), parte do material esportivo do Botafogo roubado na última semana. O carro e a carga apreendidas foram encaminhados à 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, enquanto agentes seguem nas buscas pelo restante no Complexo da Maré.

A ação contou com apoio de policiais da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) e da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Agentes não informaram o número exato de objetos recuperados, mas sabe-se que as camisas retornam às lojas oficiais do clube para comercialização.