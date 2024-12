Otero estende vínculo com Santos por mais um ano

Após a conquista da Série B na temporada, o Santos definiu a renovação de contrato de uma importante peça do elenco: Rómulo Otero. Segundo o ge, o venezuelano assinou por mais um ano com o Peixe e agora tem vínculo até dezembro de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador atuou em 51 jogos na temporada, somando oito gols e cinco assistências. Com a permanência, seguirá com o elenco para os Estados Unidos no dia 5 de janeiro, onde o Time da Vila fará a pré-temporada. No Brasil, antes de chegar ao Santos, Otero atuou por Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza.