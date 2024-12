Lomba, sobre construção do estádio do Flamengo: ‘Temos que buscar receitas’

Aliado do presidente Bap, Ricardo Lomba venceu a eleição à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo, na última segunda-feira (16). No cargo, ele terá que comandar reuniões com pautas importantes do Rubro-Negro, como a construção do estádio no terreno do Gasômetro. Ele, aliás, comentou sobre a construção do novo estádio.

“O terreno foi comprado, nós temos o terreno, graças a Deus. Vamos construir o estádio, mas a gente tem que saber como. A gente já tem o terreno, votei a favor da compra do terreno, votei “sim” na votação do Conselho Deliberativo. Agora temos que buscar receitas, alternativas para fazer essa construção do terreno. Mas ele vai sair e, com certeza, teremos a construção do nosso estádio”, disse Lomba.