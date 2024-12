Kaká saúda Vini Jr após vencer The Best da Fifa: ‘Inspirando uma nova geração’

Até a consagração de Vini Jr, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, foram 17 anos sem conquistas de um brasileiro. A última vez que o país teve um jogador colocado no topo da lista foi em 2007, quando Kaká faturou a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa .

Lista brasileira aumenta

Em 2007, Kaká superou Lionel Messi, que ficou em segundo lugar, e Cristiano Ronaldo, em terceiro, para triunfar no The Best da Fifa. Então jogador do Milan, o brasileiro vivenciou uma temporada esplêndida. Afinal, anotou dez gols na campanha que resultou no título dos italianos da Champions, em que também foi o maior goleador e o melhor jogador do torneio.

Ainda naquele ano, o ex-atleta do São Paulo faturou a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes. Assim, foi eleito o melhor da final e da competição, após a vitória por 4 a 2 diante do Boca Juniors.

Kaká, aliás, foi o quinto brasileiro a levar o prêmio de melhor jogador do mundo. Antes dele, as honrarias aos brasileiros no The Best foram para Rivaldo, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.