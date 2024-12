James Rodríguez é chamado de ‘bomba prestes a explodir’ pela imprensa

Com apenas sete jogos disputados na equipe do Rayo, da Espanha, o meia colombiano é criticado pelos jornais locais

O meia James Rodríguez continua sendo um problema no Rayo Vallecano, da Espanha. O jogador, que chegou em agosto desta temporada, não tem sido utilizado pelo técnico Iñigo Pérez. No entanto, após ficar de fora da lista no duelo contra o Real Madrid, a imprensa internacional fala sobre um suposto mistério.

O jornal Marca, da Espanha, classifica o jogador colombiano como uma bomba prestes a explodir. Situação semelhante aconteceu no São Paulo, com a passagem de três treinadores, entre eles Dorival Júnior, hoje na Seleção Brasileira.