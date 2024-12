Internacional avalia contratação de atacante Marquinhos, do Arsenal

O Internacional já busca um substituto para a iminente saída do atacante Wesley. Assim, o clube avaliou Marquinhos, do Arsenal, para preencher esta possível lacuna e já iniciou as negociações pelo jogador. Caso o interesse se concretize para a formalização de uma proposta, o Colorado pretende contratá-lo por empréstimo, com opção de compra. Situação semelhante ao seu vínculo com o Fluminense, na última temporada. A informação é do portal “UOL”.

A intenção de Marquinhos seria uma transferência em definitivo. Entretanto, a sua prioridade é encontrar um novo clube, seja retornando à Europa ou ate mesmo permanecendo no Brasil. O empréstimo do jogador com o Fluminense é válido até o fim deste mês. Contudo, o clube carioca não vai tentar ampliar o empréstimo. Ou até mesmo exercer a opção de compra, que fica próxima dos R$ 50 milhões.