Hotel de luxo do Real Madrid em Doha conta com piscina em principal suíte

Resort de luxo no Qatar escolhido pelos Merengues conta com diárias superiores aos R$ 6 mil, cinco opções de restaurante e espaço para spa / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid terá uma hospedagem de luxo em Doha, no Qatar, durante a disputa do Mundial de Clubes. Os Merengues vão enfrentar o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (18), mas o resort de luxo onde vão ficar conta com diárias superiores a R$ 6 mil. Os Galácticos escolheram o Al Messila Spa como local de sua estada e trata-se de um dos hotéis que fornecem mais elegância e luxo na capital qatari, com mais de 14 mil m² de área. A suíte com maior custo, que na verdade se chama vila, tem uma diária de R$ 6,3 mil. Ainda tem à disposição uma piscina particular e um mordomo individual. Outros benefícios são um jardim na área externa e uma outra para refeições, sala de estar e uma cozinha completamente equipada.

O quarto mais simples tem um custo diário próximo a R$ 1,4 mil. Assim como outras alternativas intermediárias entre os 122 aposentos e suítes, além das 30 vilas.

O Al Messila Spa disponibiliza cinco opções de restaurantes, todos premiados. Há também uma variação entre culinária árabe, internacional, italiana, persa e outras. Inclusive, o resort tem um spa, que disponibiliza diversos tratamentos, uma academia com equipamentos mais atuais. Bem como quadras de tênis, squash, pistas de corrida. Além de espaço para exercícios ao ar livre e mais um com piscinas, a principal delas, a “Grand Pool”, e hidromassagens. Real Madrid chega atrasado ao Qatar Em um primeiro momento, o planejamento era que o Real Madrid desembarcasse em Doha às 21h30 no horário local (15h30 no horário de Brasília), na última segunda-feira (16). Entretanto, o voo sofreu com atraso e chegou ao Qatar somente às 1h10 no horário local (19h10 no horário de Brasília), desta terça (17).