Grêmio monta comissão fixa enquanto busca treinador

O Grêmio vai promover uma reformulação brusca também na sua comissão fixa. Afinal, além da saída de Renato Gaúcho e seus auxiliares, o clube gaúcho também demitiu sua equipe de preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri. Rogério Dias, mais conhecido como Rogerinho, recebeu novo convite do Imortal para retornar ao clube. No time de preparação de goleiros, Mauri Lima e Enio Oliveira também deixaram o Tricolor Gaúcho.

O preparador físico Rogerinho foi formado no Grêmio, porém, deixou o clube no começo de 2020, quando houve uma reformulação interna no departamento. A partir deste momento, Mauri Lima foi contratado para coordenar a preparação de goleiros. Posteriormente, Enio Oliveira chegou para auxiliá-lo. Para este segmento, Daniel Pavan, com passagem no Internacional, é o favorito a assumir a coordenação. Entretanto, ainda não houve um contato oficial.