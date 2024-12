Gabi Portilho é eleita para a seleção feminina do ano do Fifa The Best

A Fifa anunciou nesta terça-feira (17) a seleção do ano do futebol feminino em cerimônia em Doha, no Qatar. Entre as eleitas está a brasileira Gabi Portilho, que atuava no Corinthians e foi medalha de prata nas Olimpíadas de Paris com a Seleção Brasileira.

Veja como ficou a seleção do ano do futebol feminino.