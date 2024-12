Ex da mãe de Neymar, Tiago Ramos esquenta o clima com ‘senhoras’

Uma publicação compartilhada por BABADO DOS FAMOSOS (@babadodosfamosos)

Anteriormente, Tiago Ramos havia protagonizado cenas de sexo com outra mulher. No registro, também divulgado por Carlinhos Maia, o ex-jogador aparece com uma morena, que teve a identidade preservada. A cena contou com uma tarja durante o momento íntimo.

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe de Neymar

Tiago Ramos e Nadine Santos assumiram a relação em 2020. No período, os dois viveram diversas polêmicas, com direito a idas e vindas do romance, que acabou no fim do mesmo ano depois de brigas agressivas, com direito a facada e copo quebrado.

Recentemente, em outubro, o jogador divulgou mensagens onde acusava Nadine Santos de traição. Ele revela que já havia sido avisado da situação por Mauro Leitão, chef de cozinha de Neymar. Além disso, ele criticou a postura da mãe do camisa 10 do Al-Hilal e disse que ela “não é santa”. Posteriormente, Tiago acabou apagando a publicação.

