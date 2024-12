Emiliano Martínez é eleito o melhor goleiro pelo Fifa The Best 2024

Argentino do Aston Villa foi premiado na cerimônia do Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em Doha, no Qatar

O argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, foi eleito melhor goleiro do mundo na temporada. O prêmio aconteceu no Fifa The Best 2024, na tarde desta terça-feira em Doha, no Qatar. O arqueiro, de 32 anos, foi protagonista do título da Copa América e ainda venceu a Bola de Ouro em outubro.