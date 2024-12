Em busca de atacante, Fluminense faz oferta por Pitta, do Cuiabá

No entanto, valores pedidos pelo clube do Mato Grosso assustam e proposta inicial do Tricolor Carioca é rejeitada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense não esconde que busca a contratação de um atacante para 2025. Entre os nomes especulados no clube carioca estão Vegetti, do Vasco, e Tiquinho Soares, do Botafogo. No entanto, nenhuma negociação avançou. Agora, nesta terça-feira, o nome da vez foi Pitta, do Cuiabá. Assim como nas tentativas anteriores, o Fluminense não teve sucesso nas tratativas e recebeu um “não” do Cuiabá. A proposta tricolor era superior à apresentada pelo Bahia, mas o clube mato-grossense pede cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões) pelo atacante, valor considerado elevado.

