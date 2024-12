Divórcio polêmico e prisão, os ‘causos’ de Rybolovlev, bilionário que almeja SAF do Vasco

Com a SAF do Vasco no mercado, alguns empresários bilionários demonstram interesse em investir em uma das principais marcas do futebol brasileiro. Entre eles está Dmitry Rybolovlev, de 58 anos, que já assinou um Acordo de Confidencialidade para negociar a compra da Sociedade Anônima do Futebol do clube carioca.

Mas o patrimônio de 6,4 bilhões de dólares (R$ 39,1 bilhões) que coloca o russo como um dos homens mais ricos do mundo, não é o único destaque de sua trajetória. Afinal, ele também acumula “causos” marcantes.