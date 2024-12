Diretor do Santos vai à Argentina atrás de Gustavo Quinteros

O Peixe completará um mês sem técnico na próxima quarta-feira e o fechamento da contratação pode assegurar o cargo de Alexandre Gallo no clube / Crédito: Jogada 10

O diretor de futebol do Santos, Alexandre Gallo, está na Argentina para tentar fechar a contratação do técnico Gustavo Quinteros. Apesar de haver um acerto verbal entre as partes, o Peixe está preocupado por não conseguir concluir o acordo até o momento. Além disso, tem um agravante, já que o treinador foi campeão do Campeonato Argentino com o Velez Sarsfield no último domingo (15). Assim, o clube argentino manifestou o interesse de renovar com o comandante para a disputa da Libertadores em 2025. Além disso, Quinteros não descartou essa possibilidade na entrevista coletiva após a conquista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Então, de acordo com o Uol, o Santos ficou agoniado com essa situação e Gallo voou para o país para “pressionar” o técnico e seu estafe pessoalmente. O Time da Vila espera que o treinador honre o acerto verbal. No avanço da negociação, o diretor de futebol chegou a afirmar ao presidente Marcelo Teixeira que estava tudo certo entre as partes.