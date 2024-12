Cruzeiro anuncia dupla e espera oficializar mais reforços nos próximos dias

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (17), a contratação de dois reforços. Em suas redes sociais, o clube confirmou as chegadas do meia Rodriguinho, ex-América-MG, e do volante Christian, ex-Athletico-PR.

Rodriguinho surgiu nas categorias de base do Coelho, onde se destacou em 2024. Seu vínculo encerra no último dia de dezembro, mas as partes não chegaram a um acordo para renovação. Devido à boa relação entre as diretorias, o clube americano ficará com 10% do passe do atleta em caso de venda futura.