Cruzeiro aguarda Grêmio para definir futuro e nova contratação para o ataque

Grêmio tem interesse na permanência de Soteldo, mas tem problemas com valores. Cruzeiro espera até o término do contrato para avançar nos tratos / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro segue bastante agressivo no mercado de transferências do futebol. Em breve, a Raposa anunciará as chegadas de Gabriel Barbosa e Dudu, ambos considerados grandes reforços. A diretoria celeste ainda aguarda para avançar na negociação de Soteldo, mas precisa esperar o Grêmio. O atleta está emprestado ao Tricolor, que tem a preferência pela compra pelo astro do Santos. A tendência é que o clube do Rio Grande do Sul não confirme a aquisição, estipulada em contrato no valor de R$ 30 milhões. O Grêmio tenta negociar o valor e a forma de pagamento, mas, até agora, não avançou.

Caso a negociação não seja concluída até o dia 31 de dezembro, a partir do primeiro dia do ano, o Cruzeiro poderá seguir com o interesse. A Raposa entende que Soteldo é um ótimo reforço para a ideia de jogo do time, que contará com Dudu na outra ponta e Gabigol como centroavante.