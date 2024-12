Confira os votos dos treinadores brasileiros no The Best

Representantes do Brasil entre os treinadores tiveram decisão unânime em Vini Jr e em Ederson e discordaram apenas no entre o melhor técnico

Vini Jr foi coroado como melhor jogador do mundo na premiação do Fifa The Best, que aconteceu na tarde desta terça-feira (17). Para chegar ao prêmio, o craque brasileiro contou com os votos dos treinadores do país que estão espalhados pelo mundo.

Na sequência da lista, apenas Sylvinho colocou Rodri. Dorival foi de Bellingham, Eutrópio votou em Valverde e Schmeling em Toni Kroos. Na terceira colocação, os comandantes do Brasil, de Brunei e Vanuatu colocaram Yamal, enquanto o técnico da Albânia elencou o craque inglês do Real Madrid.

Já na votação de melhor goleiro, novamente uma unânimidade, com o brasileiro Ederson. Na segunda colocação, Sylvinho e Eutrópio votaram em Lunin, enquanto Dorival colocou Unai Simón e Schmeling foi de Donnarumma. O espanhol foi o terceiro colocado do treinador da Albânia, enquantos os comandantes de Brunei e Vanuatu selecionaram o vencedor, Dibú Martinez, e o técnico da seleção elencou o francês Mike Maignan.

Já entre os treinadores, houve a primeira discordância. Dorival, Sylvinho e Eutrópio votaram no vencedor, Carlo Ancelotti. Porém, para Schmeling, o italiano ficou atrás de Xabi Alonso, que foi segundo colocado do técnico do Brasil e de Brunei e terceiro para o da Albânia. Luis de la Fuente apareceu na segunda posição do ex-treinador do Corinthians e na terceira do ex-São Paulo e do ex-Figueirense. Pep Guardiola foi quem fechou o pódio do comandante de Vanuatu.

Votações no feminino

Entre as mulheres, o Brasil também possui quatro representantes. Arthur Elias, do Brasil, Emily Lima, do Peru, Fabio Fukumoto, do Paraguai, e José Ricardo Rambo, de Hong Kong. Entre as jogadoras, Emily e Rambo votaram na vencedora, Aitana Bonmati. Já Elias e Fukumoto votaram na norueguesa Caroline Graham Hansen, que ficou na terceira posição.