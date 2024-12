Com interesse do Boca Juniors, Grêmio afirma querer manter Marchesín

O Grêmio pretende manter o goleiro Marchesín, que tem contrato até o final de 2025. Segundo informações da imprensa argentina, o dono da meta tricolor desperta interesse do Boca Juniors, que vem sofrendo com problemas para encontrar um titular.

A diretoria do Imortal, no entanto, nega qualquer contato com o clube argentino e reforça a intenção de contar com o goleiro na próxima temporada. O Boca busca um novo arqueiro, já que Romero, goleiro com experiência de seleção e que atuou na Copa do Mundo de 2014, enfrenta problemas no joelho.