Atacante do Chelsea pode ser suspenso por quatro anos

Mudryk, dos Blues, caiu no antidoping com Meldonium, substância proibida desde 2016. Saiba mais detalhes!

A Federação Inglesa de Futebol (FA) suspendeu, de forma preventiva, atacante Mudryk, do Chelsea. O jogador de 23 anos testou positivo para Meldonium. O Wada (Agência Mundial Antidopagem) proíbe o uso da substância desde 2016. Assim, segundo a imprensa britânica, o atleta dos Blues pode pegar quatro anos de castigo, se o segundo teste confirmar o primeiro. A prova “A”, no fim de outubro, já havia identificado a presença do elemento na urina do ucraniano.

A ex-tenista russa Maria Sharapova, aliás, testou positivo para a mesma substância, há oito anos. Ela e outros atletas do Leste Europeu fizeram uso.