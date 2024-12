Artista plástico detona assessoria de Neymar após presente

“O problema é que a minha pintura se tornou o ponto central da série, aparecendo no trailer, em diversas cenas, compondo o cenário e até na capa. Ou seja, o uso foi muito mais intenso do que o que estava previsto no e-mail. E, além disso, a série se tornou um sucesso global da Netflix. Para piorar a situação, eu entrevistei o diretor da série, David Charles, e ele confirmou que minha obra foi a principal inspiração”, revelou.

Nova tentativa do artista com Neymar e mais uma frustração

Posteriormente, Neymar procurou Quevedo para a produção de uma segunda tela, desta vez com o Homem Aranha. Desta vez, o artista explicitou para a assessoria do jogador que “queria uma postagem da tela (em rede social), além do valor de 10 mil dólares”. Mas o staff do camisa 10 negou o pagamento.