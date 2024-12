Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa 2024/25. Nesta quarta-feira (18), Arsenal e Crystal Palace se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da competição mata-mata. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e quem vencer garante a classificação para a semifinal.

Como chega o Arsenal

O Arsenal faz um bom início de temporada e ostenta uma invencibilidade de oito partidas, somando todas as competições. No entanto, o time londrino vem de dois empates seguidos na Premier League, que o deixaram mais distante da liderança. Atualmente, os Gunners têm 30 pontos, seis atrás do Liverpool, líder da competição.

Para o jogo desta quarta-feira, o Arsenal enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Gabriel Magalhães, Ben White e Takeriho Tomiyasu, lesionados, são baixas confirmadas. Já Riccardo Calafiori e Zinchenko, em recuperação, aparecem como dúvidas.

Além disso, a expectativa é que o técnico Mikel Arteta poupe alguns jogadores e faça algumas alterações na equipe.