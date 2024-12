André Hernan dispara contra jornalista após provocação ao vivo: ‘Sabe o que é ruim? Seu trabalho’

O clima esquentou entre Ronaldo Giovanelli e André Hernan na manhã desta terça-feira (17) nas redes sociais. Isso porque o comentarista do ‘Jogo Aberto’, da Band, ironizou ao vivo a informação dada pelo jornalista recém-contratado pela Amazon, sobre Paulo Dybala no São Paulo. O comunicador não deixou barato e usou seu perfil nas redes sociais para disparar contra o trabalho do corintiano.

André Hernan usou seu perfil no ‘X’ para rebater a fala de Geovanelli. “Queria entender o que significa “aprender na ruim”. Sabe o que é ruim? Seu trabalho. Estou esperando a nota oficial da demissão do Ramón Diaz, que você “NOTICIOU”. Me erra, frangueiro”, escreveu.

Demissão de Ramón Diaz

Hernan e Giovanelli já haviam protagonizado um ’embate’ sobre uma notícia envolvendo o fim do ciclo de Ramón Diaz no Corinthians. No início de novembro, após a eliminação do Timão na Sul-Americana, Ronaldo cravou a demissão do treinador argentino e disse que Luís Castro, ex-Botafogo, despontava como favorito para ocupar o cargo. André, em contrapartida, garantiu a permanência pelo menos até o clássico contra o Palmeiras e negou qualquer definição sobre o futuro do técnico no Alvinegro.

