André Hernan acerta com empresa e pode atuar ao lado de Galvão Bueno

Jornalista firma vínculo com empresa em que fez participações pontuais em cobertura da última edição da Copa do Brasil

O jornalista André Hernan, que deixou a Globo há quase três anos, firmou vínculo com a Amazon Prime para 2025. O profissional seguirá na cobertura dos jogos da Copa do Brasil, já que fez participações pontuais na última edição. Houve também a adição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do portal “LeoDias”.

Deste modo, há a chance de o repórter formar uma parceria com o narrador Galvão Bueno. Afinal, o locutor chegou a um acordo com o serviço de streaming para ser o principal profissional do segmento da empresa em transmissões esportivas.