Além de Facundo Torres, Palmeiras busca mais dois reforços para o ataque

Verdão acertou com o uruguaio e garantiu a primeira contratação para a próxima temporada; o clube quer mais um ponta e um centroavante no elenco

Com as saídas de Lázaro e Dudu, além da permanência de Estevão apenas até o Super Mundial, o clube viu a necessidade de ir atrás de dois pontas. Com o acerto de Facundo Torres, precisa de apenas mais um nome para a posição.

Segundo o ge, o departamento de análise de mercado do Palmeiras está focado em buscar jogadores principalmente na América do Sul e na Europa. Para as posições dos lados do campo, o clube busca um atleta mais experiente, que já tenha bagagem e não precise passar pelo processo de amadurecimento na Academia.

Centroavante no radar

Mesmo sem ter uma definição da situação de Rony, o Verdão quer um centroavante para a próxima temporada. Ainda de acordo com o site, a procura por esse perfil está concentrada principalmente no mercado sul-americano. O nome de Alex Arce, da LDU do Equador, foi discutido em reuniões entre o técnico Abel Ferreira e a diretoria.

Aos 29 anos, o atacante somou 35 gols em 44 partidas pela LDU em 2024. Mas apesar de ter uma boa avaliação no Palmeiras, o clube ainda não iniciou negociações, nem entrou em contato formal com o empresário do atleta paraguaio.

Além disso, no planejamento do Verdão para 2025 conta com a busca por mais duas prioridades: buscar mais um volante e um zagueiro canhoto.