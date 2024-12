‘O mundo é teu Vini’: a repercussão após jogador ganhar prêmio de melhor do mundo

Vini Jr é melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, em evento em Doha, no Qatar. O jogador do Real Madrid torna-se, dessa forma, o primeiro brasileiro a vencer o prêmio da Fifa, existente desde 2016. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais.

Vini Jr desbancou, assim, os outros nove finalistas: Dani Carvajal (Real Madrid e Espanha), Haaland (Manchester City e Noruega), Valverde (Real Madrid e Uruguai), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen e Alemanha), Bellingham (Real Madrid e Inglaterra), Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid e França), Lamine Yamal (Barcelona e Espanha), Lionel Messi (Inter Miami e Argentina), Rodri (Manchester City e Espanha) e Toni Kroos (Real Madrid (aposentado) e Alemanha).