‘Melhor que Bola de Ouro’: as reações da internet com a conquista de Vini Jr

Torcedores recordaram a polêmica derrota no prêmio da France Football após o craque brasileiro vencer o Fifa The Best / Crédito: Jogada 10

Vini Jr é o melhor jogador do mundo em 2024. O prêmio foi entregue pela Fifa, na tarde desta terça-feira (17). A premiação aconteceu no Qatar e o craque do Real Madrid encerrou um jejum de 18 anos sem conquistas brasileiras no The Best. O último ganhador tinha sido Kaká, em 2007. Após a vitória de Vini Jr, os torcedores, obviamente, recordaram da premiação da Bola de Ouro, da revista France Football. Na ocasião, o espanhol Rodri superou o brasileiro, o que gerou uma polêmica na época e que a internet não perdoou agora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas redes sociais, as publicações abordaram comentários provocativos ao prêmio francês e também faziam alusão à Rodri, que ganhou a Bola de Ouro, mas ficou na segunda colocação no The Best.

que cena MARAVILHOSA, irmão. finalmente a justiça foi feita The Best >>>>>>>>>>> Bola de Ouro pic.twitter.com/3JroxqOnhX

— Central do Braga (@CentralDoBrega) December 17, 2024 o bem finalmente venceu

vini jr melhor do mundo

o que é um rodri?

nunca nem vi pic.twitter.com/C1WGY1hKBe — Balota Romântico (@balotaromantico) December 17, 2024