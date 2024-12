‘Deveriam ter vindo antes’, afirma CEO da Copa Intercontinental, falando do Botafogo

Alvinegro chegou com um dia antes do jogo contra o Pachuca, bastante cansado pela maratona de partidas, acabou derrotado nas quartas de final

O Botafogo enfrentou o Pachuca, do México, na semana passada, mas acabou derrotado por 3 a 0 nas quartas de final da Copa Continental, no Qatar. Com a vitória, o time mexicano avançou para a semifinal e agora disputará a grande decisão contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (18).

O CEO da Copa Intercontinental, Jassim Al Jassim, afirmou estar surpreso com a eliminação do Alvinegro e alegou que o clube deveria ter viajado com antecedência. Afinal, o Botafogo chegou ao Qatar logo após a conquista do Campeonato Brasileiro.