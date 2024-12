Zubeldía muda postura e participa ativamente do planejamento de 2025

Treinador vem trabalhando junto com a diretoria por reforços e deseja cinco novos jogadores no São Paulo no ano que vem / Crédito: Jogada 10

O São Paulo, visando montar um elenco competitivo para 2025, vem ganhando um reforço de Luis Zubeldía por novas peças. O treinador tem participado ativamente das negociações do Tricolor Paulista e vem ganhando o respaldo da diretoria na escolha de jogadores e para se envolver nas tratativas.

Por exemplo, Zubeldía ligou par Oscar para falar sobre os planos de 2025. Apesar da negativa do meia, o treinador se mostrou à vontade para ir atrás de reforços, que na opinião dele, possa mudar o patamar de sua equipe no ano que vem. O comandante, aliás, também telefonou para outro atleta não revelado para ajudar nas negociações do São Paulo.