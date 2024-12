Vini Jr favorito ao The Best: Premiação da Fifa acontece nesta terça

Cerimônia também vai contemplar gol mais bonito e Torcedor do Ano, que tem um brasileiro entre os finalistas / Crédito: Jogada 10

Vini Jr está perto de escrever, mais uma vez, o seu nome na história do futebol. A Fifa anunciou que a premiação do The Best acontece nesta terça-feira (17), às 14h (de Brasília), em jantar de gala em Doha, no Qatar, e o atacante do Real Madrid aparece como favorito para levar o troféu. No entanto, o meia Rodri, do Manchester City, que levou a melhor sobre Vini Jr e venceu a Bola de Ouro, também está na briga pelo prêmio.

Onde assistir A cerimônia do The Best terá transmissão ao vivo no site e no YouTube da Fifa.

Além disso, outras categorias também são reconhecidas, como melhor jogadora, melhor treinador no futebol masculino, melhor treinador ou treinadora no futebol feminino, melhor goleiro, melhor goleira e o time do ano. Uma das novidades deste ano é o Prêmio Marta, que celebra o gol mais bonito do futebol feminino. Já o Prêmio Puskás, para o gol mais bonito do futebol masculino, também estará na cerimônia. Outra categoria com presença brasileira é a de Torcedor do Ano. O pequeno Gui, vascaíno de oito anos, conquistou os corações dos fãs com sua paixão pelo Vasco. Ele vive com uma condição rara chamada epidermólise bolhosa e está entre os finalistas.