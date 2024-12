Vegetti encerra especulações sobre oferecimento ao Fluminense

No começo da tarde desta segunda-feira (16), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a possibilidade de contratar Vegetti, do Vasco. O atacante, porém, também nesta segunda, se pronunciou sobre as especulações que dão conta de que um empresário o teria oferecido ao rival cruz-maltino há alguns meses.

O Pirata, aliás, foi enfático ao negar as informações em sua conta pessoal no Instagram. Vegetti deu o recado de que nem ele, nem seu real empresário, Hernán Bernardello, fizeram contatos com o Fluminense.