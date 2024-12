Vasco divulga inscritos para a Copinha; veja lista

Como alguns atletas treinarão com a equipe profissional, time será composto por jogadores mais jovens; Zuccarello e Bruno Lopes são as estrelas

O Vasco confirmou nesta segunda-feira (16), via site oficial, os 30 atletas inscritos para a disputa da Copinha, uma das competições mais prestigiadas das categorias de base no Brasil. Os atletas representam, dessa forma, as gerações de 2004 a 2008 do clube.

O Cruz-Maltino está no Grupo 32, ao lado de Nacional-SP, Canaã-DF e XV de Piracicaba. Os jogos do grupo terão como sede o Estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, em São Paulo (SP), aliás, com a estreia do Vasco marcada para o dia 4 de janeiro, contra o XV de Piracicaba.