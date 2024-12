Santos vai esperar mais uma semana por novo treinador

Gustavo Quinteros, principal alvo do clube, terá mais uma partida com o Vélez Sarsfiled e Peixe ficará no aguardo de sua decisão

A novela da contratação do novo treinador do Santos durará mais vez semana. O principal alvo do Alvinegro, Gustavo Quintero, foi campeão do Campeonato Argentino no último final de semana e disputará mais uma partida na temporada. Com isso, o Peixe ficará no aguardo de seu último jogo em 2025.

Apesar de ser o favorito para assumir o clube paulista, ainda não há uma certeza que Quinteros virá para o Brasil. Com o título, o Vélez manifestou o interesse na renovação com o treinador para a disputa da Libertadores de 2025. Seu contrato termina no próximo dia 31.